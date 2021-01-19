Спасатели нашли тела всего трех погибших моряков судна "Арвин" вблизи Турции

Спасатели нашли тела всего трех погибших моряков затонувшего вблизи Турции судна "Арвин" по состоянию на утро вторника, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По информации МИД Украины по состоянию на 7:00 19 января в ходе проведения поисково-спасательных работ всего найдены тела 3 членов экипажа (из них 2 гражданина Украины) с затонувшего у берегов Турции сухогруза "Арвин"", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что судьба трех украинских моряков остается неизвестной.

Кроме того, шестерых спасенных (из них 5 граждан Украины) выписали из больницы.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что 17 января у побережья провинции Бартын (Турция) затонуло судно "Arvin" (номер IMO: 8874316, флаг Палау). На борту судна находилось 12 членов экипажа, среди которых 10 граждан Украины. По имеющимся данным, владельцем затонувшего судна является украинская компания "Arvin Shipping LTD". По предварительной информации, указанная морская авария произошла из-за плохих погодных условий (сильный шторм).