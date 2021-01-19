SpaceX планирует во вторник вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник стартует на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск группы интернет-спутников Starlink планируется осуществить в 08:23 по времени Восточного побережья США зсо стартового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Это будет уже 17-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 24 ноября прошлого года. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 953 космических аппаратов системы Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.