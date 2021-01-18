Зеленский утвердил делегацию Украины в 11-й сессии Ассамблеи IRENA

Президент Украины Владимир Зеленский своим распоряжением утвердил украинскую делегацию для участия в 11-й сессии Ассамблеи IRENA, которая состоится 18-21 января в Абу-Даби (ОАЭ) в онлайн режиме, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

"Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о создании делегации Украины для участия в 11-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), который состоится 18-21 января в онлайн-формате", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению главой делегации стал заместитель министра энергетики Украины по евроинтеграции Ярослав Демченков, а его заместителем и.о. главы Госэнергоэффективности Константин Гура.

Также в состав делегации вошли представители Минэнерго, Госэнергоэффективности, посольства Украины в ОАЭ.

В пресс-службе ведомства отметили, что 24 февраля 2018 года Украина стала полноправным членом IRENA и ежегодно является официальным участником сессий Ассамблеи, как высшего органа принятия решений.

IRENA - это главная глобальная платформа, где представители правительств более 160 стран мира обсуждают и определяют пути будущего энергетического перехода.