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19:16 18.01.2021

Дубинский не планирует выходить из фракции "Слуга народа"

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Дубинский не планирует выходить из фракции "Слуга народа"

Народный депутат Александр Дубинский не намерен выходить из фракции "Слуга народа" в связи с введением против него санкций США, заявил парламентарий во время пресс-конференции в понедельник.

"Конечно, я не планирую выходить из фракции. Я уверен, что для этого нет никаких оснований. Более того, мы привели все аргументы, которые доказывают нашу непричастность к вмешательству в выборы (США) и какие-либо основания для внесения в санкционионный список", - отметил он.

Как сообщалось, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом". Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.

13 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что президент страны Владимир Зеленский не будет реагировать на американские санкции против Дубинского.

Заместить главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что во фракции намерены изучить ситуацию относительно внесения депутата Дубинского в санкционный список США. Сам Дубинский заявлял, что настаивает на немедленном проведении заседания фракции для рассмотрения его вопроса, "поскольку в СМИ и в социальных сетях нашими политическими оппонентами эта ситуация используется как предмет шантажа президента Украины и парламентского большинства, которое его поддерживает".

В свою очередь глава фракции Давид Арахамия сообщил, что данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании фракции наряду с другими актуальными вопросами.

Теги: #дубинский #слуга_народа
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