Китай мог бы реагировать быстрее в первые дни пандемии - ВОЗ

Независимая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению готовности и реагированию на пандемию заключила, что Китай мог бы реагировать быстрее, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.

Эксперты ВОЗ заявили, что "глобальному распространению эпидемии способствовало то, что ее по большей части скрывали" в первые дни пандемии, когда вирус впервые был обнаружен в Ухане. У Китая "были возможности, чтобы быстрее реагировать на ранние сигналы", заключила группа ВОЗ.

Китай долгое время подвергался резкой критике со стороны Вашингтона, утверждающего, что страна преуменьшила первоначальные масштабы вспышки болезни. Пекин не раз отвергал эти заявления.