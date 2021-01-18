ЕСПЧ принял к рассмотрению по сути тринадцать жалоб Украины на нарушения РФ прав человека в Крыму, отклонив две

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению по сути тринадцать жалоб украинского правительства на нарушение РФ в Крыму прав человека, отклонив две. Это следует из обнародованного в четверг решения суда

В частности, суд объявил приемлемыми, не предрешая рассмотрения дела по существу, жалобы государства-заявителя относительно: предполагаемого существования административной практики насильственных исчезновений и отсутствия эффективного расследования предполагаемого существования такой административной практики в нарушение статьи 2 Конвенции; предполагаемого существования административной практики жестокого обращения в нарушение статьи 3 Конвенции; предполагаемого существования административной практики незаконного задержания в нарушение статьи 5 Конвенции.

Также принята к рассмотрению жалоба на предполагаемое существование административной практики распространения законов Российской Федерации на Крым и вытекающий из этого эффект, повлекший тот факт, что с 27 февраля 2014 года суды в Крыму не могут считаться "учрежденными законом" по смыслу статьи 6. Конвенции.

Кроме того, будут рассмотрены по существу жалобы на предполагаемое существование административной практики незаконного автоматического навязывания российского гражданства (в отношении системы отказа от российского гражданства) в нарушение статьи 8 Конвенции, предполагаемое существование административной практики произвольных рейдов в частные дома в нарушение статьи 8 Конвенции; предполагаемое наличие административной практики в течение рассматриваемого периода в связи с преследованием и запугиванием религиозных лидеров, не исповедующих русскую православную веру, произвольными рейдами в места отправления религиозных обрядов и конфискацией религиозной собственности в нарушение статьи 9 Конвенции.

Приняты к рассмотрению и жалобы на предполагаемое существование административной практики подавления нероссийских СМИ в нарушение статьи 10 Конвенции; на предполагаемое существование административной практики запрещения публичных собраний и демонстраций поддержки, а также запугивания и произвольного задержания организаторов демонстраций в нарушение статьи 11 Конвенции; предполагаемое существование административной практики экспроприации имущества без компенсации у гражданских лиц и частных предприятий в нарушение статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции.

Суд рассмотрит и жалобы на предполагаемое существование административной практики подавления украинского языка в школах и преследования украиноязычных детей в школе в нарушение статьи 2 Протокола. № 1 к Конвенции; на предполагаемое наличие административной практики ограничения свободы передвижения между Крымом и материковой частью Украины в результате фактического преобразования (государством-ответчиком) линии административной границы в государственную границу (между Российской Федерацией и Украиной) ) в нарушение статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции и на предполагаемое существование административной практики в отношении крымских татар в нарушение статьи 14 Конвенции в совокупности со статьями 8, 9, 10 и 11 Конвенции; предполагаемое наличие административной практики в отношении крымских татар в нарушение статьи 14 Конвенции в совокупности со статьей 2 Протокола № 4 к Конвенции.

Суд объявил неприемлемыми жалобы государства-заявителя относительно предполагаемого существования административной практики убийства и стрельбы и отсутствия эффективного расследования предполагаемого существования такой административной практики в нарушение статьи 2 Конвенции, относительно предполагаемого существования административной практики задержания, запугивания и изъятия материалов у международных журналистов в нарушение статьи 10 Конвенции и предполагаемого существования административной практики национализации собственности украинских солдат в нарушение статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции.