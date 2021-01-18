СБУ пригласило бизнесмена Ярославского на допрос в качестве свидетеля по делу "Мотор Сичи"

Главное следственное управление Службы безопасности Украины (СБУ) пригласило на допрос в качестве свидетеля бизнесмена Александра Ярославского, который вместе со Skyrizon – "дочкой" китайской Beijing Xinwei Technology Group – добивается одобрения Антимонопольным комитетом Украины сделки по покупке ПАО "Мотор Сич".

"Как сознательный гражданин прибуду по указанному адресу в первый же из перечисленных дней – а именно 19 января 2021 году", – говорится в заявлении Ярославского на сайте группы DCH, которая объединяет его активы.

Согласно ему, в соответствии с полученными DCH 16 января электронным письмам, речь идет об уголовном производстве (№2201700000000272) от 2017 года о расследовании сделок купли-продажи контрольного пакета акций "Мотор Cичи".

В СБУ агентству подтвердили факт вызова Ярославского на допрос в качестве свидетеля по делу ПАО "Мотор Сич". "Эта информация соответствует действительности ", - сказали агентству в пресс-центре спецслужбы.

В свою очередь, Ярославский отметил: "У меня вызывает большое недоумение перечень статей Уголовного кодекса Украины, по которым в СБУ собираются получить мои свидетельские показания: ст.14 "Подготовка к уголовному правонарушению", ст.111 "Государственная измена", ст.113 "Диверсия".

По его мнению, намного больше по делу "Мотр Сич" правоохранителям могли бы рассказать люди, которые не допускают на предприятие его акционеров и не созывают общее собрание акционеров. Как считает бизнесмен, это стало причиной увольнения почти 10 тыс. работников.

"А также те, кто причастен к необоснованным арестам акций, принятию неправосудных решений и саботажу выдачи разрешительной документации. Правда, полагаю, всех их имело бы смысл вызывать уже не в качестве свидетелей", – добавил Ярославский.

Он отметил, что акции "Мотор Сич" находятся в инвестиционном портфеле DCH, и группа планирует заниматься развитием предприятия.

По его словам, сложившаяся ситуация с запорожским предприятием очень напоминает события, которые разворачивались в 2016 году на Харьковском тракторном заводе (ХТЗ), который DCH приобрела и пыталась вывести из простоя.

"Отдельные представители СБУ также пытались инкриминировать менеджменту завода "диверсию" и "измену". История нас рассудила: производство восстановлено, вокруг него создается бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ", а все обвинения лопнули, как мыльные пузыри", – подчеркнул Ярославский.

Он выразил сожаление тем, что спустя пять лет при новых президенте Украины, правительстве и депутатском корпусе Рады снова происходит запугивание бизнеса и давление на инвесторов.

"Тем не менее, я выполню свой гражданский долг и сообщу сотрудникам СБУ свое мнение по тем вопросам, которые будут мне заданы", – заявил бизнесмен, добавив: если бы знал об измене Украины и прочих преступлениях, то сам бы пришел в Службу безопасности, не дожидаясь вызова.

Как сообщалось со ссылкой на судебный реестр, досудебное расследование по указанному уголовному делу установило, что "с 2016 года по настоящее время неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев "Мотор Сичи", действуя по предварительному сговору между собой с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия (…), осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению". СБУ добилось ареста 56% акций "Мотор Сич", которые постановлением следователя от сентября 2017 года признаны вещественным доказательством.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

В начале августа 2020 года Beijing Xinwei сообщила, что отказалось от попытки получить разрешение на покупку "Мотор Сичи" совместно с госконцерном "Укроборонпром", и теперь ее новым партнером выступает DCH Ярославского. Компании уже четырежды подавали заявления в АМКУ, последний раз – в декабре прошлого года, однако пока безрезультатно.

Помимо этого, они созвали на 31 января 2021 года внеочередное собрание акцион6еров "Мотор Сичи", параллельно добиваясь в судах снятия ареста акций. Последняя попытка провести собрание акционеров 29 апреля 2020 года завершилась неудачей

В начале декабря 2020 года китайские инвесторы также направили в международный арбитраж инвестиционный спор с целью взыскания с государства Украина ущерба, оцениваемого ими в $3,5 млрд.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киев в конце августа 2019 года бывший на то время советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце позапрошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор отметил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю. Согласно информации агентства "Интерфакс-Украина", этот вопрос также поднимался во время визита в Украину заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в конце августа 2020 года.

Помимо этого, Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторговли США в начале января 2021 года добавило китайскую компанию Skyrizon в Список "военных конечных пользователей" (MEU), сотрудничество с которыми требует дополнительных разрешений. "Skyrizon - китайская государственная компания - и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", - цитировался в релизе Минторговли США министр Уилбур Росс (Wilbur Ross).

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.