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08:21 18.01.2021

В Украине за сутки 3 034 новых инфицированных COVID-19, выздоровело 5 236 человек – Степанов

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В Украине за сутки 3 034 новых инфицированных COVID-19, выздоровело 5 236 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 3 034 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 , выздоровело – 5 236 человек, умерло 67 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"3 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 января 2021 года. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 1 304 человека; летальных случаев - 67; выздоровело –5 236 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 17 января было зафиксировано 5 990 новых случаев инфицирования COVID-19,  16 января сообщалось о 7 729 случаях заболевания COVID-19, 15 января министр сообщил о 8 199 новых случаях заболевания COVID-19, 14 января было 7 925 случаев инфицирования, 13 января зафиксировали 6 409 новых случаев, 12 января зафиксировали 5 116 новых случаев заболевания COVID-19, 11 января было 4 288 новых случаев коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 163 716 человек, 20 869 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 871 196 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), г.. Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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