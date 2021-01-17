События

18:52 17.01.2021

Беларусь упала за год в рейтинге безопасных стран с 16 на 114 место

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Беларусь упала за год в рейтинге безопасных стран с 16 на 114 место

Беларусь потеряла 98 позиций в рейтинге безопасных стран ресурса Numbeo.

В начале 2020 года Беларусь занимала 16-е место из 129 стран и находилась между Хорватией и Данией. По данным на начало 2021 года, республика опустились на 114-е место среди 135 стран и находится теперь между Доминиканской Республикой и Кенией.

Лидирует в рейтинге Катар, на последнем месте находится Венесуэла.

Сервис Numbeo собирает статистику о качестве жизни в различных странах. Индекс преступности и безопасности основан на опросах пользователей сайта.

В Беларуси уже почти полгода продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

 

Теги: #безопасность #рейтинг #беларусь
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