В день выборов в полицию Киевщины поступило 24 сообщения о нарушениях, составлено 8 админпротоколов

В Киевской области полиция задокументировала ряд нарушений избирательного законодательства во время проведения повторных выборов, которые в это воскресенье происходят в Борисполе и Броварах.

Как сообщила полиция Киевской области в соцсети Facebook, по состоянию на 12:00 поступило 24 сообщения, связанные с нарушением избирательного процесса. Полиция провела проверку, по материалам которой составлено 8 административных протоколов.

В частности, ряд сообщений касался фотографирования избирательных бюллетеней и других неправомерных действий со стороны участников выборов.

Полицейские составили в отношении нарушителей 6 админпротоколов - за публичное разглашение избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования (ст. 212-22 Кодекса Украины об административном правонарушении).

Кроме того, один из жителей города Бровары в помещении участковой избирательной комиссии оскорблял участников избирательного процесса и пришел на голосование без средств индивидуальной защиты. За такие правонарушения полицейские составили в отношении мужчины административные протоколы по ст. 173 и ст. 44-3 КУоАП.

Также проводится проверка сообщения о несвоевременном открытии избирательного участка: одна из УИК в Броварах не открылась в 8 часов утра, поскольку члены подготовительного заседания не успели вовремя зарегистрировать наблюдателей избирательного процесса.