События

14:18 17.01.2021

В день выборов в полицию Киевщины поступило 24 сообщения о нарушениях, составлено 8 админпротоколов

1 мин читать
В день выборов в полицию Киевщины поступило 24 сообщения о нарушениях, составлено 8 админпротоколов

В Киевской области полиция задокументировала ряд нарушений избирательного законодательства во время проведения повторных выборов, которые в это воскресенье происходят в Борисполе и Броварах.

Как сообщила полиция Киевской области в соцсети Facebook, по состоянию на 12:00 поступило 24 сообщения, связанные с нарушением избирательного процесса. Полиция провела проверку, по материалам которой составлено 8 административных протоколов.

В частности, ряд сообщений касался фотографирования избирательных бюллетеней и других неправомерных действий со стороны участников выборов.

Полицейские составили в отношении нарушителей 6 админпротоколов - за публичное разглашение избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования (ст. 212-22 Кодекса Украины об административном правонарушении).

Кроме того, один из жителей города Бровары в помещении участковой избирательной комиссии оскорблял участников избирательного процесса и пришел на голосование без средств индивидуальной защиты. За такие правонарушения полицейские составили в отношении мужчины административные протоколы по ст. 173 и ст. 44-3 КУоАП.

Также проводится проверка сообщения о несвоевременном открытии избирательного участка: одна из УИК в Броварах не открылась в 8 часов утра, поскольку члены подготовительного заседания не успели вовремя зарегистрировать наблюдателей избирательного процесса.

Теги: #киевская_область #нарушения #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:07 17.01.2021
Голосование на выборах мэра Борисполя проходит в штатном режиме - ЦИК

Голосование на выборах мэра Борисполя проходит в штатном режиме - ЦИК

00:00 17.01.2021
В Броварах, Борисполе и Новгород-Северском 17 января пройдут повторные выборы мэров

В Броварах, Борисполе и Новгород-Северском 17 января пройдут повторные выборы мэров

12:40 16.01.2021
Партия Меркель ХДС проводит второй тур выборов председателя

Партия Меркель ХДС проводит второй тур выборов председателя

12:17 16.01.2021
Выборы в марте не смогут пройти в 10 тергромадах Донецкой и Луганской областей – власти

Выборы в марте не смогут пройти в 10 тергромадах Донецкой и Луганской областей – власти

09:21 15.01.2021
Сотни документов, связанных с расследованием дела Russiagate, будут обнародованы в пятницу - СМИ

Сотни документов, связанных с расследованием дела Russiagate, будут обнародованы в пятницу - СМИ

16:14 14.01.2021
45% детей посещают детсады в Киевской области во время карантина

45% детей посещают детсады в Киевской области во время карантина

14:30 14.01.2021
Госпродпотребслужба проверит все субъекты хоздеятельности, по которым есть информация о нарушении карантина – Ляшко

Госпродпотребслужба проверит все субъекты хоздеятельности, по которым есть информация о нарушении карантина – Ляшко

14:15 13.01.2021
В Киевской области за сутки обнаружили 280 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 947 человек

В Киевской области за сутки обнаружили 280 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 947 человек

07:31 12.01.2021
Партия власти победила на парламентских выборах в Казахстане с 71,09% голосов - окончательные итоги

Партия власти победила на парламентских выборах в Казахстане с 71,09% голосов - окончательные итоги

14:36 11.01.2021
За три дня в Украине более 1,6 тыс. заведений нарушили карантинные меры – Нацполиция

За три дня в Украине более 1,6 тыс. заведений нарушили карантинные меры – Нацполиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 5 990 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 8 777 человек

За сутки российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям

В Броварах, Борисполе и Новгород-Северском 17 января пройдут повторные выборы мэров

Минобразования считает возможным вернуть очное обучение для младшей школы после завершения карантина

В Украине разработали бронежилет по стандартам НАТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Страдающий психическими расстройствами харьковчанин "заминировал" газопровод

Суточный прирост заболевших COVID-19 в странах Балтии снижается

Каждый взрослый в Британии сможет получить первую дозу вакцины от COVID-19 к сентябрю

Экс-глава ФБР в связи с инаугурацией Байдена предупреждает об угрозе со стороны противников

В начале недели в Украине будет холодно, на дорогах гололедица

В Киеве госпитализировано 49 из 793 заболевших Covid-19 за сутки, умерши 15 человек, выздоровевших 578

Землетрясение произошло в 58 км от Тбилиси

В ВСУ за сутки выявлены 53 новых случая COVID-19

Владимир Горбулин отмечает 82 года

Сингапур ужесточит правила въезда в страну из-за угрозы коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА