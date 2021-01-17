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07:39 17.01.2021

За сутки российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям

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За сутки российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям используя стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 16 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь среди наших защитников нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь из стрелкового оружия вблизи Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" рядом с населенным пунктом Луганское российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Также неподалеку Южного противник применял подствольный гранатомет и крупнокалиберный пулемет. А в районе Зайцево зафиксирован огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

В штабе отметили, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщены представители ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 17 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сводке.

Теги: #оос #сводка
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