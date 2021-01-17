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02:51 17.01.2021

В МИД Украины не рассматривают использование нового названия Грузии

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В МИД Украины не рассматривают использование нового названия Грузии

Украина не рассматривает использование нового названия Грузии – Сакартвело, такого запроса со стороны Тбилиси в Киев не поступало, сообщает BBC News Украина.

"Вопрос изменения названия Грузии пока не стоит на повестке дня отношений Украины и Грузии. Грузинская сторона не обращалась в МИД Украины с просьбой начать использование в официальных документах названия Сакартвело", - сказано в ответе украинского МИД на запрос издания в субботу.

Наименованием Сакартвело свою страну называют сами грузины.

Кроме того, вопрос о возможности использования еще одной возможной альтернативной названия Грузии - "Георгия" - в МИД не прокомментировали.

В мире распространенными наименованиями для страны является русское "Грузия" и латинское Georgia (Джорджия или Георгия).

Теги: #грузия #название
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