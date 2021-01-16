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09:29 16.01.2021

На Netflix вышел первый полнометражный фильм с украинским дубляжом и субтитрами

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На Netflix вышел первый полнометражный фильм с украинским дубляжом и субтитрами

На крупнейшем в мире сервисе потокового видео по подписке Netflix Inc. вышел первый полнометражный фильм одновременно с украинским дубляжом и субтитрами, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"На Netflix вышел первый полнометражный фильм одновременно с украинским дубляжом и с субтитрами – "Outside the Wire". И даже события фильма происходят в нашей стране. Озвучиванием занималась студия "Postmodern Production". В конце прошлого года "Postmodern" вместе с "Tak Treba Production" стали официальными партнерами стриминга. Вот и видим первые результаты", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр уверен, что динамика идет к увеличению сотрудничества Netflix с Украиной. "Поэтому ждем пополнения библиотеки Netflix на украинском языке. И (ждем) новых съемок в Украине. Особенно лент об Украине в Украине", - добавил он.

В фантастическом боевике "Outside the Wire" Энтони Маки играет суперсолдата-андроида. Вместе с пилотом дрона он отправляется в горячую зону боевых действий на поиск устройства, способного уничтожить мир.

Теги: #украинский #netflix #фильм #дубляж
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