События

09:13 16.01.2021

Данные о вакцинах от COVID-19 попали в Интернет после кибератаки на EMA

1 мин читать
Данные о вакцинах от COVID-19 попали в Интернет после кибератаки на EMA

В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) заявили, что данные о вакцинах против коронавируса COVID-19 попали в Интернет после кибератаки.

"Расследование атаки на EMA показало, что некоторые документы, связанные с лекарствами и вакцинами от COVID-19, попали в Интернет", - говорится в сообщении на сайте агентства.

Среди оказавшихся в свободном доступе документов - электронные письма, в которых содержалась информация об оценке препаратов.

"Часть информации в опубликованных преступниками сообщениях была изменена таким образом, что это может подорвать доверие общественности к вакцинам", - отмечает EMA.

В агентстве подчеркнули, что правоохранительные органы продолжают расследование.

Теги: #данные #вакцина #интернет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:36 16.01.2021
Еврокомиссия не обсуждает вопроса поставок китайской вакцины в ЕС

Еврокомиссия не обсуждает вопроса поставок китайской вакцины в ЕС

19:14 15.01.2021
Зеленский попросил Меркель содействовать получению Украиной вакцины от COVID-19

Зеленский попросил Меркель содействовать получению Украиной вакцины от COVID-19

17:59 15.01.2021
Pfizer временно сократит поставки вакцины от COVID-19 в ЕС из-за необходимости нарастить производство – СМИ

Pfizer временно сократит поставки вакцины от COVID-19 в ЕС из-за необходимости нарастить производство – СМИ

10:00 15.01.2021
Вакцину от COVID-19 для Украины будет закупать CrownAgents

Вакцину от COVID-19 для Украины будет закупать CrownAgents

20:56 14.01.2021
Аккаунт российской вакцины в Твиттере разблокирован

Аккаунт российской вакцины в Твиттере разблокирован

20:18 14.01.2021
Твиттер заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V"

Твиттер заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V"

16:30 14.01.2021
Украина могла закупить индийскую вакцину от COVID-19 Serum Institute

Украина могла закупить индийскую вакцину от COVID-19 Serum Institute

12:08 14.01.2021
В ВОЗ изучают вопрос о паспортах вакцинации для путешественников

В ВОЗ изучают вопрос о паспортах вакцинации для путешественников

17:57 13.01.2021
Президенты Украины и Португалии обсудили распределение вакцин от коронавируса в рамках инициативы COVAX

Президенты Украины и Португалии обсудили распределение вакцин от коронавируса в рамках инициативы COVAX

15:39 13.01.2021
"Лекхим" планирует зарегистрировать в Украине вакцину от COVID-19 компании Sinovac до 5 февраля

"Лекхим" планирует зарегистрировать в Украине вакцину от COVID-19 компании Sinovac до 5 февраля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине с 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык

В Украине за сутки 7 729 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 9 792 человек

Шевченковский райсуд Киева 19 января рассмотрит дело против Жириновского и двух членов ЛДПР

Продолжение консультаций советников лидеров "Нормандской четверки" намечено на 22 января – разговор Зеленского с Меркель

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Карантин в Азербайджане продлен до апреля

В Украине с 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык

В Украине за сутки 7 729 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 9 792 человек

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали факельное горение на территории предприятия

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранен один военный ВСУ

Число жертв коронавируса в мире превысило 2 млн человек

Степанов прогнозирует сведение на "нет" цель усиленного карантина, если на следующей неделе ученики младших классов вернутся в школы

Харьковчанину, выстрелившему в котенка из пневматического оружия, грозит уголовная ответственность

Спасатели и туристы разыскали заблудившегося львовянина в горах Закарпатья

К марту в США может доминировать "британский", более заразный штамм COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА