США поддерживают расследование по факту незаконного задержания 120 граждан Украины в Крыму – посольство

США поддерживают начало расследования полицией Украины факта незаконного задержания 120 граждан Украины в Крыму, сообщило посольство США в Украине.

"Очень обеспокоены тем, что российская "власть" преследует и задержала 120 крымских татар просто за то, что они обеспокоены незаконным задержанием своих сограждан. Мы поддерживаем расследование полицией Украины этого очередного незаконного лишения свобод", - отмечается в сообщении посольства США в Twitter в пятницу.

Как сообщалось, сотрудники Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г.Севастополь начали уголовное производство по факту незаконного задержания 120 граждан Украины на территории временно оккупированного полуострова. Пресс-служба полиции Крыма заявила, что вечером, 11 января, под видом проверок документов и автомобилей 120 представителей крымскотатарского народа фактически были незаконно задержаны оккупационными "правоохранителями" с целью недопущения их присутствия в судебном заседании по "делу Хизб ут-Тахрир", которое состоялось во вторник утром в Ростове-на-Дону.