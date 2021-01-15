События

11:33 15.01.2021

В Киеве начальник управления "Киевтранспарксервиса" требовал взятки за выделение паркомест

1 мин читать
В Киеве начальник управления "Киевтранспарксервиса" требовал взятки за выделение паркомест

Сотрудники следственного управления столичной полиции в четверг, 14 января, в Киеве задержали начальника управления коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" на получении взятки размером $2тыс. за выделение парковочных мест.

"Две тысячи долларов США получил руководитель управления за выделение парковочных мест и возможность размещения на них зарядных станций для электромобилей", – информирует пресс-служба Министерства внутренних дел в пятницу.

Отмечается, что правонарушителю сообщили о подозрении по ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #киевтранспарксервис #коррупция #взятки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:19 14.01.2021
На Харьковщине экс-начальник сектора патрульной полиции подозревается в систематическом взяточничестве – прокуратура

На Харьковщине экс-начальник сектора патрульной полиции подозревается в систематическом взяточничестве – прокуратура

13:00 31.12.2020
Антикоррупционная структура должна быть независимой, а не обслуживать коррупционеров во власти, отмечает Порошенко

Антикоррупционная структура должна быть независимой, а не обслуживать коррупционеров во власти, отмечает Порошенко

11:43 31.12.2020
В НАБУ заявляют, что подозреваемые могут избежать ответственности в деле о крупнейшей в истории Украины взятке

В НАБУ заявляют, что подозреваемые могут избежать ответственности в деле о крупнейшей в истории Украины взятке

14:53 28.12.2020
Зеленский подаст законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, предусматривающий лишение свободы, в январе – Ермак

Зеленский подаст законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, предусматривающий лишение свободы, в январе – Ермак

10:48 22.12.2020
СБУ разоблачила коммерсанта, предлагавшего 2 млн грн взятки чиновникам госпредприятия при Минспорта

СБУ разоблачила коммерсанта, предлагавшего 2 млн грн взятки чиновникам госпредприятия при Минспорта

16:39 18.12.2020
ЕБРР и ЕИБ выступили с совместным заявлением о важности борьбы с коррупцией в Украине

ЕБРР и ЕИБ выступили с совместным заявлением о важности борьбы с коррупцией в Украине

13:25 10.12.2020
Ряд украинских компаний и организаций подписали антикоррупционный меморандум Глобального договора ООН в Украине

Ряд украинских компаний и организаций подписали антикоррупционный меморандум Глобального договора ООН в Украине

10:32 10.12.2020
Президенту НААН Украины сообщено о подозрении в получении взятки - полиция

Президенту НААН Украины сообщено о подозрении в получении взятки - полиция

19:10 09.12.2020
Нацполиция с начала года разоблачила более 14 тысяч коррупционных правонарушений

Нацполиция с начала года разоблачила более 14 тысяч коррупционных правонарушений

10:21 08.12.2020
Рабгруппа Рады завершила работу над законопроектом об изменениях в закон "О предотвращении коррупции"

Рабгруппа Рады завершила работу над законопроектом об изменениях в закон "О предотвращении коррупции"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Одессе "заминировали" 185 детсадов, полиция проверяет информацию

Сотни документов, связанных с расследованием дела Russiagate, будут обнародованы в пятницу - СМИ

В Украине за сутки 8 199 новых инфицированных COVID-19, выздоровело 10 328 человек – Степанов

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение – штаб ООС

Украинцы будут получать паспорта вакцинации от COVID-19 так же, как и европейцы - Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одессе "заминировали" 185 детсадов, полиция проверяет информацию

На выходных температура в Украине опустится до 24° мороза

Сейшелы открылись для всех привившихся от коронавируса туристов

Минветеранов заинтересовано в широком привлечении ветеранской общественности к проектам Общества Красного Креста Украины

Украинская делегация обнародовала график ближайших заседаний в рамках ТКГ и повестку дня

Любые сделки оккупантов с госсобственностью Украины в Крыму являются юридически ничтожными - Минреинтеграции

В Торецке правоохранители обнаружили в подвале гаража большой схрон боеприпасов - полиция

2021-й год в Минобороны Украины объявлен годом евроатлантической трансформации - Таран

SkyUp увеличивает вес ручной клади и обновляет правила ее перевозки для различных тарифов

Посол Латвии в Украине посетил КПВВ на админгранице с Крымом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА