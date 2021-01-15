В Киеве начальник управления "Киевтранспарксервиса" требовал взятки за выделение паркомест

Сотрудники следственного управления столичной полиции в четверг, 14 января, в Киеве задержали начальника управления коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" на получении взятки размером $2тыс. за выделение парковочных мест.

"Две тысячи долларов США получил руководитель управления за выделение парковочных мест и возможность размещения на них зарядных станций для электромобилей", – информирует пресс-служба Министерства внутренних дел в пятницу.

Отмечается, что правонарушителю сообщили о подозрении по ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.