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09:45 15.01.2021

Посольство Украины открыло круглосуточную "горячую" линию для оказания возможной помощи украинцам в пострадавшей от землетрясения Индонезии

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Посольство Украины открыло круглосуточную "горячую" линию для оказания возможной помощи гражданам Украины в Индонезии, где произошло мощное землетрясение, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Мощное землетрясение на острове Сулавеси в Индонезии. Для оказания возможной помощи украинским гражданам посольство Украины открыло круглосуточную "горячую" линию: +62 8788 4890 918. Информация о пострадавших украинцах пока отсутствует", - написал Николенко в Twitter в пятницу.

 

Теги: #помощь #украина #индонезия
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