Посольство Украины открыло круглосуточную "горячую" линию для оказания возможной помощи украинцам в пострадавшей от землетрясения Индонезии

Посольство Украины открыло круглосуточную "горячую" линию для оказания возможной помощи гражданам Украины в Индонезии, где произошло мощное землетрясение, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Мощное землетрясение на острове Сулавеси в Индонезии. Для оказания возможной помощи украинским гражданам посольство Украины открыло круглосуточную "горячую" линию: +62 8788 4890 918. Информация о пострадавших украинцах пока отсутствует", - написал Николенко в Twitter в пятницу.