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05:59 15.01.2021

"Активная страна" победила в инвестконкурсе на обустройство канатной переправы через Днепр в Киеве за 3,6 млн грн

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ного конкурса по привлечению инвестора к реализации проекта "Обустройство аттракциона канатная переправа через р.Днепр от Арки дружбы народов до Труханова острова" в Киеве стало ООО "Активная страна", следует из распоряжении Киевгоргосадминистрации (КГГА) от 11 января 2021 года, обнародованном на официальном портале столицы.

Департаменту экономики и инвестиций КГГА поручено заключить инвестиционный договор с победителем и заказчиком реализации проекта - коммунальным предприятием по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо".

Уточняется, что территория обустройства аттракциона состоит из двух земельных участков: один на 0,02 га расположен возле Арки дружбы народов в Печерском районе, второй на 0,05 га расположен на территории о. Труханов в Днепровском районе). Ориентировочная общая стоимость обустройства объекта инвестирования - 3,6 млн грн.

По условиям конкурса, строительство капитальных сооружений на территории обустройства объекта инвестирования запрещено. Должны установить исключительно сборно-разборные временные конструкции, без обустройства фундаментов, без ущерба природным объектам, расположенным на территории. Кроме того, инвестор обязан обеспечить техническую возможность демонтажа всех составляющих частей аттракциона без ущерба территории и природным объектам, расположенным на ней.

"С выписанных условий инвестиционного конкурса становится понятно, что обустройство аттракциона канатной переправы не имеет никакого отношения к реализации масштабного строительства объекта инженерно-транспортной инфраструктуры - канатной дороги с объектами общественного назначения по маршруту: Арка дружбы народов - Почтовая площадь - Труханов остров. Сейчас этот проект находится на стадии решения всех имущественно-правовых вопросов, только после этого сформируют условия конкурса, в частности, ориентировочные сроки строительства объекта", - отмечают в департаменте экономики и инвестиций КГГА.

ООО "Активная страна" к настоящему времени построило 32 объекта. Согласно информации на сайте компании, ее объекты есть в Киеве, Виннице, Полтаве, Закарпатье и Тбилиси (Грузия).

Теги: #киев #днепр #река #украина #переправа
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