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22:54 14.01.2021

Верховный суд признал противоправным указ об увольнении Семочко с должности первого замглавы СВР, но в должности его не восстановил

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Верховный суд признал противоправным указ об увольнении Семочко с должности первого замглавы СВР, но в должности его не восстановил

Кассационный административный суд Верховного суда признал противоправным и отменил указ президента об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР), сообщили агентству "Интерфакс-Украина", в пресс-службе Верховного суда.

"Признать противоправным и отменить указ президента Украины от 12.04.2019 года "Об увольнении Семочко с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в решении суда по иску Семочко к президенту и СВР как третьему лицу на стороне ответчика о признании противоправным и отмене указа, а также восстановлении в должности.

В Верховном суде пояснили, что иск удовлетворен частично, лишь в признании противоправным и отмене указа, в удовлетворении остальных требований - восстановлении на должности - суд отказал.

Апелляционная жалоба на это решение может быть подана в течение 30 дней в Большую палату Верховного суда.

В свою очередь, СВР сообщает, что решением Верховного Суда от 13 января 2021 года исковое заявление Семочко удовлетворено частично.

"Признан противоправным и отменен указ президента Украины П.Порошенко от 12 апреля 2019 года №143/2019 "Об освобождении Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины" из-за нарушения процедуры подготовки Указа. В то же время Верховным Судом отказано С. Семочко в удовлетворении его исковых требований о восстановлении в должности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице СВР в Facebook.

В сообщении также отмечается, что в процессе по иску Семочко СВР выступала третьим лицом, "не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора".

Теги: #украина #суд #семочко #свр
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