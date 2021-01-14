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19:20 14.01.2021

В капитолиях штатов США усиливают охрану из-за вероятных протестов в преддверии инаугурации Байдена

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В капитолиях штатов США усиливают охрану из-за вероятных протестов в преддверии инаугурации Байдена

Власти штатов США усиливают охрану в зданиях капитолиев, где заседают местные законодатели, на фоне предупреждений ФБР о возможности "вооруженных протестов" как минимум до 20 января - дня инаугурации избранного президента США Джо Байдена, сообщает в четверг телеканал CNN.

По его данным телеканала, в ряде штатов, в частности, в Джорджии, Миннесоте, Огайо, Орегоне, Вашингтоне и Висконсине задействуют силы национальной гвардии для обеспечения безопасности у зданий капитолиев.

В Аризоне, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании, Вирджинии и Вашингтоне вокруг зданий капитолиев устанавливают ограждения, а также вводят меры по контролю за возможными действиями толпы.

Кроме того, в столице Вирджинии Ричмонде объявлен режим чрезвычайной ситуации, там, ввиду ожидаемых демонстраций, будет закрыта площадь перед Капитолием. Здание Капитолия из-за запланированных протестных акций закрыли и в Юте.

Законодатели штатов Флорида и Оклахома из-за вероятности возникновения протестов получили распоряжение работать в ближайшие выходные из дома. Сотрудники Капитолия Висконсина в свою очередь заколотили окна здания.

В ожидании протестов находятся и другие штаты. Так, полиция Нью-Йорка приняла меры по "усилению безопасности внутри и вокруг Капитолия штата в Олбани" в преддверии инаугурации Байдена. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что в Капитолии активирован "повышенный уровень безопасности", также могут быть развернуты силы нацгвардии.

Ранее на этой неделе Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило, что сторонники президента Дональда Трампа в дни, предшествующие инаугурации Джо Байдена 20 января, готовятся к проведению вооруженных протестов у капитолиев всех 50 американских штатов.

"Вооруженные протесты планируются у капитолиев всех 50 штатов с 16 по 20 января и в Капитолии США с 17 по 20 января", - сообщил телеканал CNN со ссылкой на имеющийся в его распоряжении внутренний документ ФБР.

"ФБР 8 января получило информацию о выявленной группе, призывающей присоединиться к ним для "штурма" зданий судов, местных и федеральных органов власти и административных зданий в случае отстранения президента от должности до дня инаугурации", - говорится в документе.

ФБР обращает внимание, что осада Капитолия США в то время, когда Конгресс 6 января на совместном заседании двух палат утверждал итоги голосования выборщиков, возможно, была только началом возможных насильственных действий со стороны сторонников Трампа, воодушевленных его заявлениями об "украденных" выборах.

Как сообщил Белый дом, Трамп ввел режим ЧС в столице США в преддверии инаугурации Байдена.

"Президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в округе Колумбия и распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена в помощь усилиям округа по реагированию на чрезвычайные обстоятельства, связанные с инаугурацией президента США с 11 по 24 января 2021 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Согласно распоряжению нынешнего президента, министерство внутренней безопасности, Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA) должны координировать все усилия по оказанию помощи в случае стихийных происшествий.

Ранее руководитель управления национальной гвардии при министерстве обороны США Дениэл Хокансон сообщил журналистам, что в день инаугурации Джо Байдена 20 января в Вашингтон будут стянуты не менее 15 тыс. служащих национальной гвардии.

Теги: #штаты #усиление #безопасность
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