Решение ЕСПЧ по Крыму является однозначной победой Украины, считают в "Слуге народа"

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать жалобу Украины на Российскую Федерацию о нарушении прав человека в Крыму "частично приемлемой" к рассмотрению по существу будет иметь для России конкретные юридические последствия в будущем, убежден первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко.

"Это решение Европейского суда по правам человека является однозначной победой Украины, первой победой в серии дел против России. Во-первых, мы доказываем факты агрессии и преступлений РФ на нашей территории. Это не просто политическое заявление, а решение суда, которое в будущем будет иметь для России конкретные юридические последствия", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Во-вторых, подчеркнул он, таким образом, разрушается миф о "мирном" и "добровольном" присоединении Крыма, который РФ пытается продвигать не только внутри своей страны, но и на международной арене. Политик обратил внимание на то, что ЕСПЧ признал, что Россия контролировала Крым еще с февраля 2014 года, то есть до его незаконной аннексии.

Также Корниенко отметил, что в иске Украины говорится, что в Крыму Россия нарушала ряд основополагающих прав человека. В частности, нарушен запрет относительно бесчеловечного обращения и пыток, нарушено право на жизнь, свободу и безопасность, справедливое судебное разбирательство, уважение к частной жизни, свободу религии, свободу выражения мнения и свободу собраний.

"Третий аспект важности решения ЕСПЧ заключается в том, что мы демонстрируем: Крым, по-прежнему, остается в украинской повестке дня. Борьба за него продолжается, и Украина вместе с европейскими партнерами последовательно бороться за возвращение Крыма в состав Украины", – добавил замглавы фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, ЕСПЧ большинством голосов признал жалобу Украины на Российскую Федерацию о нарушении прав человека в Крыму "частично приемлемой" к рассмотрению по существу. Решение будет сопровождаться приговором на более позднем этапе.