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13:37 14.01.2021

Глава МИД: 83 страны открыты для путешествий украинцев

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Глава МИД: 83 страны открыты для путешествий украинцев

Граждане Украины имеют право въезда в 83 страны мира, несмотря на пандемию Covid-19, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сейчас в мире есть 83 страны, куда, несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, могут въехать граждане Украины", - сказал министр на онлайн-брифинге в четверг.

Кулеба подчеркнул, что Министерство иностранных дел Украины и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы, несмотря на все трудности, вызванные пандемией коронавируса, украинцы могли путешествовать по миру с соблюдением всех правил и гарантий безопасности.

Также министр напомнил об интерактивной карте МИД Украины tripadvisor.mfa.gov.ua, где можно узнать условия въезда или транзита через страны в ситуации пандемии.

Теги: #страны #украинцы #въезд
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