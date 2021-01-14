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13:27 14.01.2021

Украина не вмешивалась во внутренние дела США, а уличенные в этом отдельные лица понесут ответственность - Кулеба

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Украина не вмешивалась во внутренние дела США, а уличенные в этом отдельные лица понесут ответственность - Кулеба

В отношениях Украины и США нет никакой напряженности, поскольку Украина не вмешивалась во внутренние дела США и никогда не будет этого делать, отмечает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Относительно какого-то напряжения в двусторонних отношениях, то нет - мы его не чувствуем, потому что нет никаких оснований утверждать, что Украина, как государство, вмешивалась во внутренние дела США. Этого не было, этого нет, и этого никогда не будет. Действия отдельных лиц должны соответственно рассматриваться и решаться, как действия отдельных физических лиц", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Он подчеркнул, что любой человек, который хочет так или иначе повлиять на внутреннеполитические процессы в Соединенных Штатах, в конце концов будет вынужден нести за это ответственность, потому что США очень жестко и принципиально относятся к таким вещам. "Потому все люди, которые пытались это делать, должны были осознавать последствия подобных шагов", - указал министр.

Кулеба также подчеркнул, что в США во всей коммуникации, посвященной этому вопросу, отмечают, что имеют основания подозревать этих людей в действиях в интересах РФ, а не Украины. "Это очень важно замечание, чтобы в информационном пространстве и общественном мнении США не формировалось мнение о том, что это украинцы от имени Украинского государства что-то делали", - пояснил он.

Как сообщалось, в понедельник Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, народный депутат, член фракции партии "Слуга народа" Александр Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в выборный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом". Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что президент Украины Владимир Зеленский не будет реагировать на американские санкции против Дубинского.

Теги: #сша #украина #мид
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