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12:59 14.01.2021

Прокуратура АРК продолжит предоставлять материалы для защиты нарушенных прав украинцев

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Прокуратура АРК продолжит предоставлять материалы для защиты нарушенных прав украинцев

Европейский суд по правам человека вынес важное решение, признав приемлемым к рассмотрению иск Украины против РФ по Крыму, подчёркивают в прокуратуре АРК.

"14 января Европейский суд по правам человека вынес хоть и промежуточное, но не менее важное решение по делу Ukraine v. Russia, признав дело приемлемым и перешёл к рассмотрению по существу", - говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

По информации прокуратуры АРК, во время подготовки межгосударственного иска против РФ использовались многочисленные доказательства нарушения прав человека в Крыму, которые зафиксированы в материалах уголовных производств прокуратуры автономии и "рассматриваются в контексте целенаправленной политики государства-оккупанта в части изменения демографического состава населения".

"Конечной целью такой политики является вытеснение граждан Украины, не согласных с оккупационным режимом, и заселение полуострова гражданами РФ, что является серьезным нарушением норм международного гуманитарного права", подчеркивается в сообщении прокуратуры АРК.

В прокуратуре напоминают, что межгосударственное заявление правительства Украины касается массовых и систематических нарушений прав человека в Крыму, ответственность за которые несёт государство-оккупант с 27 февраля 2014 года.

"Прокуратура автономии и в дальнейшем готова предоставлять свои материалы для подготовки межгосударственных исков и сотрудничать с министерством юстиции Украины, министерством иностранных дел Украины и другими центральными органами исполнительной власти для защиты нарушенных государством-оккупантом прав граждан Украины в Крыму", - отмечается в сообщении.

 

Теги: #прокуратура #арк #еспч
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