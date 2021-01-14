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09:27 14.01.2021

Глава Twitter признал опасность прецедента блокировки Трампа, но считает решение правильным

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Глава Twitter признал опасность прецедента блокировки Трампа, но считает решение правильным

Глава Twitter Джек Дорси признал, что недавний случай блокировки страницы президента США Дональда Трампа в этой социальной сети создал опасный прецедент.

"Это создает прецедент, который я считаю опасным: власть, которая есть у отдельного человека или корпорации над частью глобального общественного обсуждения", - написал Дорси в Twitter.

По его словам, блокировка демонстрирует "неспособность в конечном счете способствовать здоровому общению".

Вместе с тем он указал, что в целом считает это вынужденное решение правильным. "Мы столкнулись с чрезвычайными и невыносимыми обстоятельствами, которые вынудили нас сосредоточить все наши действия на общественной безопасности", - сказал Дорси.

"Но я не радуюсь и не испытываю чувства гордости от того, что касается блокировки аккаунта Трампа", - добавил он.

После беспорядков в США многие социальные сети, включая Twitter Inc. и Facebook Inc., заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за произошедшие беспорядки.

 

Теги: #реакция #twitter #трамп
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