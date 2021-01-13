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21:33 13.01.2021

Трамп призвал американцев воздержаться от насилия и вандализма во время демонстраций

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Трамп призвал американцев воздержаться от насилия и вандализма во время демонстраций

Президент США Дональд Трамп призвал американцев отказаться от актов насилия и вандализма во время выступлений, следует из заявления, поступившего в среду в распоряжение канала Fox News.

"В свете сообщений о новых выступлениях я призываю не допускать насилия, нарушения законов и вандализма. Это не то, за что выступаю я и Америка", - говорится в заявлении.

Трамп также обратился к американцам с призывом "помочь снизить градус напряженности" в стране.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков, не менее пяти человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Демократы обвиняют Трампа в том, что он подстрекал участников беспорядков к активным действиям.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за произошедшие беспорядки. Так, в среду в Палате представителей США проходит рассмотрение резолюции по объявлению импичмента Трампу, голосование по этому вопросу состоится позднее в среду.

Теги: #сша #трамп #протестующие #призыв
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