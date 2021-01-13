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19:17 13.01.2021

Глава КС уже является подозреваемым, никаких процессуальных действий в аэропорту не будет - Офис генпрокурора

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Глава КС уже является подозреваемым, никаких процессуальных действий в аэропорту не будет - Офис генпрокурора

Глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий в настоящее время уже является подозреваемым, поэтому никаких процессуальных действий по его прилёту в аэропорту не планируется подчёркивают в Офисе генерального прокурора.

"Тупицкий уже имеет статус подозреваемого, он был уведомлен о подозрении надлежащим способом и по законной процедуре. Поэтому никаких процессуальных действий в аэропорту не планируется", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Как сообщалось, Тупицкий заявил, что ему из собственных источников со ссылкой на Офис президента известно о планируемом ему вручении подозрения вечером, 13 января, после возвращения его с семьей в Киев в здании аэропорта. "Это является очередной попыткой дискредитировать его как судью и главу Конституционного суда Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте КС в среду.

Тупицкий также отметил, что в настоящее время ему подозрение в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины не вручено, а вручение уведомления о подозрении должно произойти исключительно в рамках надлежащей правовой процедуры.

В свою очередь, журналист, экс-нардеп и член наблюдательного совета Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что Тупицкому может быть выдвинуто еще одно подозрение. "Речь идет о возможном нарушении Тупицким статьи 364 - а именно, превышение полномочий после того, как он провел собрание судей и сам себя отправил в отпуск, уже будучи в статусе отстраненного", - написал он в своем Телеграм-канале в среду.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря Офис генерального прокурора направил президенту Украины ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ.

6 января Лещенко сообщил, что Тупицкий в тот же день улетел на отдых в Дубаи.

Теги: #ксу #тупицкий #кс
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