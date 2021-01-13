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16:38 13.01.2021

Двое украинцев погибли в результате ДТП в РФ - МИД

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Двое украинцев погибли в результате ДТП в РФ - МИД

Двое украинцев погибли, еще двое получили травмы средней степени тяжести в результате ДТП в Ростовской области РФ, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате ДТП на территории Красносулинского района Ростовской области погибли двое граждан Украины (мужчина и женщина), еще двое украинских гражданок получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в Красносулинскую районную больницу. Им оказывается медицинская помощь", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, всего в транспортном средстве, следовавшем из Москвы во временно оккупированный Донецк, находилось 18 человек, из них 15 - граждане Украины.

"Сейчас продолжается установление обстоятельств ДТП. Украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С остальными гражданами установлена связь. Просьб о предоставлении консульской помощи они не высказывали", - рассказал Николенко.

Красносулинский район Ростовской области РФ граничит с неподконтрольным правительству Должанским районом Луганской области Украины.

 

Теги: #рф #дтп
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