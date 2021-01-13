В странах Балтии за сутки выявлено более 3,8 тыс. новых случаев заболевших COVID-19

В странах Балтии за прошедшие сутки зарегистрировано 3 804 случаев коронавируса, из которых 1 694 зафиксировано в Литве, 1 255 - в Латвии и 855 - в Эстонии.

Накануне в странах Балтии было выявлено 2 115 случаев COVID-19, в понедельник - 1 396, в воскресенье - 2 535, в субботу - 3 367

В Литве за минувшие сутки подтверждено 1 694 новых случая коронавируса, сообщает в среду агентство BNS со ссылкой на департамент статистики.

Информации о зарегистрированном за сутки количестве смертей департамент не привел, сославшись на перебои в работе электронной системы.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 163 тыс. 42 случая COVID-19, выздоровели 97 тыс. 336 человек. Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привито 27 тыс. 142 человека.

В Латвии за прошедшие сутки выявлено 1 255 новых случаев COVID-19, скончались 27 инфицированных, сообщает агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний.

С начала пандемии в Латвии умерли 909 пациентов с COVID-19, что составляет 1,75% общего количества инфицированных, всего коронавирус был выявлен у 52 тыс. 032 человек.

Согласно расчетам агентства BNS, за последние 14 дней COVID-19 подтвержден у 12 тыс. 989 человек, а 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии уменьшилась с 686,8 до 680,9 случая.

В Эстонии за сутки было проанализировано 6 793 первичных теста на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 855, или 12,6% от числа суточных тестов, сообщил в среду департамент здоровья.

Скончались за сутки девять человек. С начала пандемии в Эстонии сделано около 691 тыс. первичных тестов на коронавирус, из которых 34 тыс. 991 оказался положительным.

В Эстонии по состоянию на утро вторника от COVID-19 привит 13 тыс. 481 человек, однако цель - провакцинировать все население страны, сообщает в среду агентство BNS.

Вакцинация предоставляется в приоритетном порядке медработникам и сотрудникам учреждений здравоохранения, персоналу и обитателям домов призрения, а также людям старше 70 лет и пациентам с определенными диагнозами, у которых заболевание COVID-19 может протекать в более тяжелой форме.

Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация будет проведена и для других целевых групп и остального населения страны.