В Харькове ожидается резкое ухудшение погоды, расчищать снег готовы 250 единиц спецтехники

Коммунальные службы Харькова готовы к ухудшению погодных условий, которое синоптики прогнозируют на среду, 13 января.

"В резерве города есть достаточное количество посыпочных материалов. К работе в случае снегопада подготовлено 250 единиц спецтехники, 170 из которых выйдут на дежурство в ночь", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на директора департамента строительства и дорожного хозяйства Владимира Чумакова.

Городские власти просят харьковчан не парковать автомобили на обочинах дорог и не заграждать въезды во дворы, чтобы не мешать уборке снега.

Кроме того, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов поручил руководству КП "Харьковские тепловые сети" обратить особое внимание на подготовку сетей к резкому снижению температуры. Он отметил, что на случай разрывов аварийные бригады в городе будут дежурить круглосуточно.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в среду, 13 января, ночью ожидается умеренный снег, днем - местами сильный снег, мокрый снег с дождем, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица, ветер - 7-12 м/с, местами порывы - 15-20 м/с. Температура воздуха ночью - от 3 до 8 градусов мороза, днем - от нуля до 5 градусов ниже нуля. Начиная с пятницы, 15 января, по прогнозам синоптиков, в городе ожидаются сильные морозы.