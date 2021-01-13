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02:35 13.01.2021

В Харькове ожидается резкое ухудшение погоды, расчищать снег готовы 250 единиц спецтехники

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Коммунальные службы Харькова готовы к ухудшению погодных условий, которое синоптики прогнозируют на среду, 13 января.

"В резерве города есть достаточное количество посыпочных материалов. К работе в случае снегопада подготовлено 250 единиц спецтехники, 170 из которых выйдут на дежурство в ночь", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на директора департамента строительства и дорожного хозяйства Владимира Чумакова.

Городские власти просят харьковчан не парковать автомобили на обочинах дорог и не заграждать въезды во дворы, чтобы не мешать уборке снега.

Кроме того, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов поручил руководству КП "Харьковские тепловые сети" обратить особое внимание на подготовку сетей к резкому снижению температуры. Он отметил, что на случай разрывов аварийные бригады в городе будут дежурить круглосуточно.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в среду, 13 января, ночью ожидается умеренный снег, днем - местами сильный снег, мокрый снег с дождем, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица, ветер - 7-12 м/с, местами порывы - 15-20 м/с. Температура воздуха ночью - от 3 до 8 градусов мороза, днем - от нуля до 5 градусов ниже нуля. Начиная с пятницы, 15 января, по прогнозам синоптиков, в городе ожидаются сильные морозы.

Теги: #непогода #украина #харьков
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