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02:34 13.01.2021

Опубликован окончательный вариант резолюции об импичменте Трампа "за тяжкие преступления"

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Опубликован окончательный вариант резолюции об импичменте Трампа "за тяжкие преступления"

Палата представителей американского Конгресса распространила окончательный вариант резолюции об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу, где он обвиняется в тяжких преступлениях, сообщают СМИ.

Резолюция вышла под заголовком: "Импичмент Дональду Джону Трампу, президенту Соединенных Штатов, за тяжкие преступления и проступки."

В проекте резолюции, в частности, указывается: "Дональд Джон Трамп таким поведением продемонстрировал, что он останется угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему позволят остаться на своем посту, он действовал таким образом, который решительно несовместим с самоуправлением и верховенством закона".

"Таким образом, есть все основания для объявления импичмента Дональду Джону Трампу, судебного процесса, отстранения от должности и лишения права занимать и пользоваться любой почетной должностью, доверием или выгодами под эгидой Соединенных Штатов", - говорится тексте документа.

Как сообщалось, Палата представителей проголосует по единственной статье импичмента в среду.

Телеканал CNN, ссылаясь на источник в Белом доме, отмечет, что 20 или более республиканцев в Палате представителей поддержат импичмент. В то же время другие источники телеканала прогнозируют, что за импичмент проголосуют от 15 до 25 республиканцев.

Теги: #сша #конгресс #резолюция #проект
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