Палата представителей США позже во вторник рассмотрит резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа от власти

Палата представителей Конгресса США во вторник вечером по местному времени (в ночь на среду по киевскому времени) рассмотрит резолюцию, содержащую призыв конгрессменов к вице-президенту Майку Пенсу воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа.

Согласно расписанию, опубликованному телеканалом CBS News, члены палаты соберутся в 18:00 по местному времени (01:00 кск в среду), чтобы рассмотреть правила по внесенной резолюции. Ожидается, что голосование по резолюции начнется в 19:30 по местному времени (02:30 кск в среду), затем последуют дебаты. Окончательное голосование запланировано на 22:30 по местному времени (06:30 кск в среду).

Таким образом, результаты голосования по резолюции, вероятно, станут известны к утру среды по Киеву.

Как отмечает телеканал, у Пенса будет 24 часа на то, чтобы ответить в случае одобрения резолюции Палатой представителей.

Данную резолюцию внесли в Палату представителей в понедельник, однако в связи с возражениями конгрессмена-республиканца Алекса Муни рассмотрение резолюции было перенесено на вторник.

Документ носит следующее название - "Резолюция с призывом к вице-президенту Майку Пенсу созвать и мобилизовать высшее руководство исполнительных департаментов администрации для активации параграфа 4 25-й поправки, чтобы признать президента Дональда Трампа неспособным исполнять свои обязанности на этом посту".

25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.

Кроме того, демократы в понедельник официально внесли на рассмотрение резолюцию об объявлении импичмента президента Трампу, в которой они обвиняют президента в "подстрекательстве к мятежу". Палата представителей США, как ожидается, проголосует по резолюции в среду.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.