События

19:13 12.01.2021

В Сумах патрульные спасли из горящего дома людей и задержали предполагаемого поджигателя

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В Сумах патрульные спасли из горящего дома людей и задержали предполагаемого поджигателя

В Сумах экипаж патрульных получил сообщение об угрозе физической расправой, согласно которому заявительница просила срочно направить патрульных в переулок Чугуевский, где, по ее словам, племянник облил ее ацетоном и едва не поджег, сообщает Патрульная полиция Сумской области.

"За считанные минуты стражи порядка были на месте происшествия. Первое, что они увидели - охваченный огнем дом. Вызвав спасателей, патрульные бросились внутрь, ведь там, вероятно, находились люди", - говорится в обнародованном во вторник вечером сообщении.

Первого из дома инспекторы вывели мужчину. Он был весь черный от копоти и тяжело дышал. Его сразу передали медикам, которые тоже прибыли на вызов. Гражданин также сообщил, что в помещении есть маленький ребенок. Патрульные увидели женщину с ребенком на руках в окне между первым и вторым этажом. Стражи порядка разбили окно и помогли выбраться им из охваченной пламенем квартиры на улицу.

"Далее, с другой стороны дома стражи порядка обнаружили еще одного человека, который наблюдал за происходящим. Как выяснили патрульные, именно этот 27-летний гражданин из-за ссоры со своей тетей облил ее ацетоном. Когда же она схватила свою 3-летнюю внучку и закрылась в соседней комнате, поджег дом. Его сразу же задержали", - говорится в сообщении.

Всех спасенных людей осмотрели врачи. Их жизни и здоровью ничего не угрожало.

Спасатели ликвидировали возгорание квартиры. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Теги: #сумы #поджог
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