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17:46 12.01.2021

Российские наемники 8 раз нарушили тишину на Донбассе с начала суток, потерь нет - штаб ООС

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Российские наемники 8 раз нарушили тишину на Донбассе с начала суток, потерь нет - штаб ООС

Российские наемники восемь раз нарушили режима прекращения огня на Донбассе с начала текущих суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное, что у Донецка, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия, а вблизи Песок, кроме этого же вооружения применили и автоматические и станковые противотанковые гранатометы", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Кроме того, в районе населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка и Водяное противник задействовал против наших защитников гранатометы различных систем, а у Авдеевки - совершил еще и несколько выстрелов из стрелкового оружия. Неподалеку н.п.Верхнеторецкое враг вел огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберного пулемета.

На участках ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

"На многочисленные обстрелы противника наши воины несколько раз открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в штабе ООС.

Отмечается, что о фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ.

 

Теги: #всу #оос #сводка
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