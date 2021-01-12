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17:34 12.01.2021

Умер один из главных спонсоров Республиканской партии США миллиардер Адельсон

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Умер один из главных спонсоров Республиканской партии США миллиардер Адельсон

Миллиардер и влиятельное лицо во внутренней политике США Шелдон Адельсон, являвшийся одним из главных спонсоров предвыборных кампаний Дональда Трампа, скончался в возрасте 87 лет, сообщает во вторник агентство Associated press (AP).

Его корпорация Las Vegas Sands подтвердила факт кончины, уточнив, что причиной смерти послужили осложнения для здоровья, связанные с одной из форм лимфомы.

Американец еврейского происхождения Адельсон являлся исполнительным директором корпорации Las Vegas Sands, владеющей казино в Лас-Вегасе, а в последние годы своей жизни - одним из главных спонсоров Республиканской партии США. AP указывает, что Адельсон принимал у себя в офисе ведущих стратегов партии и многообещающих кандидатов.

Он также финансировал ежедневную бесплатную израильскую газету "Исраэль Хайом", чья редакция известна открытой поддержкой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. AP указывает, что миллиардер способствовал тому, чтобы поддержка Израиля со стороны США стала одним из основных пунктов программы Республиканской партии.

Теги: #сша #кончина #спонсор #республиканцы
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