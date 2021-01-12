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10:44 12.01.2021

Кулеба выступает против использования в Украине российской вакцины против COVID-19, даже в случае ее эффективности

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Кулеба выступает против использования в Украине российской вакцины против COVID-19, даже в случае ее эффективности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выступил бы против использования в Украине российской вакцины против Co№vid-19, даже если бы ее эффективность была доказана.

"Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины... даже если бы она была действенна", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1" во вторник утром.

Глава МИД Украины отметил, что сам факт такой дискуссии - это уже является признаком навязанной Украине гибридной дискуссии об этой вакцине.

"Я хочу четко сказать, что пропагандистские возможности "Спутника" намного превышают его реальные возможности и эффективность", - добавил он.

По словам министра, окончательных результатов исследований "Спутника" нет, и это является медицинским показателем.

"Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский - это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что "вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь", - отметил Кулеба.

 

Теги: #кулеба #вакцина #мид
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