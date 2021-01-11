ВАКС оставил в силе приговор экс-прокурору Генпрокуратуры, пытавшегося купить должность в НАБУ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила без изменений приговор экс-прокурору Генеральной прокуратуры Украины, который предлагал членам Конкурсной комиссии $10 тыс. за положительное решение вопроса о трудоустройстве на должность руководителя или заместителя руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Суд, заслушав доводы сторон, поддержал позицию прокуроров САП, отказал в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты и оставил в силе решение ВАКС", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на телеграм-канале.

Таким образом, суд оставил в силе решение ВАКС от 25 сентября 2020 года, которым экс-прокурор признается виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины, и приговаривается к 2 годам лишения свободы

Постановление суда вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном суде в течение трех месяцев.