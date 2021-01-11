Украинские фигуранты санкционного списка США связаны с Россией

Физические лица и организации из Украины, против которых США вводят санкции за вмешательство в американские выборы, являлись частью кампании РФ по оказанию влияния на американский избирательный процесс, говорится в пресс-релизе Минфина США.

"Российская кампания по дезинформации, направленная против американских граждан, это угроза нашей демократии. США продолжат агрессивно защищать целостность наших избирательных систем и избирательного процесса", - приводятся в заявлении слова главы Минфина Стивена Мнучина.

Согласно документу, речь идет о "сети иностранного влияния", связанной с украинским депутатом Андреем Деркачом, который попал в санкционные списки Минфина США в сентябре 2020 года за попытки повлиять на выборы в США 2020 года.

В ведомстве утверждается, что лица, связанные с Деркачем, как и он сам, минимум с 2019 года использовали американские СМИ и социальные сети для распространения безосновательных обвинений, будто нынешние и бывшие официальные лица США были вовлечены в коррупционную деятельность, отмывании денег и оказание "незаконного политического влияния" в Украине.

Минфин в связи с этой активностью, в частности, указал на бывших правительственных служащих Украины - Константина Кулика, Александра Онищенко, Андрея Телиженко, а также на депутата Александра Дубинского.

Санкционные меры предусматривают замораживание всех активов этих лиц, находящихся в юрисдикции США. Американским гражданам запрещено вести дела с данными людьми, а прочие структуры, которые на 50% и более находятся во владении этих лиц, также блокируются американскими властями.

Ранее Минфин США называл Деркача "российским агентом" и утверждал, что тот поддерживает около 10 лет тесные связи с российскими спецслужбами. По данным ведомства, Деркач вел скрытую кампанию по крайней мере с конца 2019 года по середину 2020 года. В период с мая по июль 2020 года он обнародовал отредактированные аудиозаписи и другую неподтвержденную информацию, чтобы дискредитировать американских официальных лиц и выдвинул необоснованные обвинения против американских и других зарубежных политиков, отмечал Минфин США.