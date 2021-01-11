События

16:01 11.01.2021

Ткаченко призывает украинцев соблюдать противоэпидемиологические правила во время локдауна, чтобы сфера культуры заработала с 25 января

2 мин читать
Ткаченко призывает украинцев соблюдать противоэпидемиологические правила во время локдауна, чтобы сфера культуры заработала с 25 января

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призывает украинцев соблюдать противоэпидемиологические правила во время локдауна, чтобы сфера культуры могла возобновить работу с 25 января.

"Читал новости и рассматривал фотографии в соцсетях, как украинцы проводили свои выходные. Толпы без масок и социальной дистанции. Это касается и курортов и обычных мест новогоднего отдыха, вроде ярмарок. Хочу обратиться к украинцам от имени учреждений культуры, креативных индустрий. Сейчас кинотеатры, театры, выставочные залы, креативный бизнес больше всего страдают от жесткого карантина. ... Чтобы сфера культуры заработала 25 января - нужна ваша поддержка. Я не призываю вас сидеть дома. Наоборот! Просто придерживайтесь социальной дистанции. Возьмите кофе на вынос, поезжайте в заповедник (они, кстати, работают), сходите с семьей в парк. Важно: не собирайтесь компанией в одном месте - слишком большой риск заболеть", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр подчеркнул, что от ответственности граждан, в том числе, зависит, как культура выйдет из этого кризиса и когда.

"Я понимаю, каждому хочется встретиться с друзьями и родными. И именно поэтому накануне уже несуществующего праздника – "Старого нового года", который все равно кто-то будет отмечать, подумайте о тех, кто вас окружает. А также об украинской культуре и ее работниках, о миллионах людей, работающих в малом бизнесе. Именно они несут убытки от локдауна больше всего", - добавил министр.

Источник: https://t.me/otkachenkokyiv/478

Теги: #ткаченко #минкультуры #локдаун
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:43 09.01.2021
Во Львовской области зафиксировали 63 нарушения требований локдауна

Во Львовской области зафиксировали 63 нарушения требований локдауна

11:27 08.01.2021
Локдаун совпадает с инкубационным периодом COVID-19 у заболевших на новогодние праздники - Степанов

Локдаун совпадает с инкубационным периодом COVID-19 у заболевших на новогодние праздники - Степанов

00:00 08.01.2021
В Украине начался антиковидный локдаун

В Украине начался антиковидный локдаун

13:37 07.01.2021
Мэр Тернополя: в случае роста количества больных COVID-19 город перейдет на локдаун

Мэр Тернополя: в случае роста количества больных COVID-19 город перейдет на локдаун

16:47 06.01.2021
В Тернополе локдаун с 8 января вводить не будут – мэр

В Тернополе локдаун с 8 января вводить не будут – мэр

14:12 06.01.2021
Украинские ТРЦ из-за январского локдауна недополучат около 1,5-2 млрд грн арендных платежей – мнение

Украинские ТРЦ из-за январского локдауна недополучат около 1,5-2 млрд грн арендных платежей – мнение

11:58 06.01.2021
В период локдауна в Киеве закроют рождественские ярмарки – КГГА

В период локдауна в Киеве закроют рождественские ярмарки – КГГА

18:59 05.01.2021
Кабмин Украины разрешил магазинам продавать бытовую химию и прессу во время локдауна

Кабмин Украины разрешил магазинам продавать бытовую химию и прессу во время локдауна

16:25 05.01.2021
Кабмин утвердил план реализации Концепции реформы финансирования системы обеспечения культурными услугами

Кабмин утвердил план реализации Концепции реформы финансирования системы обеспечения культурными услугами

16:09 05.01.2021
Ассоциация ритейлеров Украины предлагает компромиссный вариант ограничений для торговых сетей на время локдауна

Ассоциация ритейлеров Украины предлагает компромиссный вариант ограничений для торговых сетей на время локдауна

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Депутат Харьковского горсовета пожаловалась в прокуратуру на подделку электронной подписи Кернеса, возбуждено дело

В зоне проведения ООС в результате обстрела погиб военнослужащий ВСУ

В Виннице произошел взрыв на территории детского сада

Правоохранители расследуют факт вымирания краснокнижных журавлей в заповеднике "Аскания-Нова"

За три дня в Украине более 1,6 тыс. заведений нарушили карантинные меры – Нацполиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутат Харьковского горсовета пожаловалась в прокуратуру на подделку электронной подписи Кернеса, возбуждено дело

В зоне проведения ООС в результате обстрела погиб военнослужащий ВСУ

В Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ – КГГА

"Автолюкс" вновь сообщил о нападениях на автобус и пункты продажи билетов

В Виннице произошел взрыв на территории детского сада

Зеленский поручил Кабмину оперативно "провести детальную коммуникацию" с общественностью по карантину – ОПУ

Правоохранители расследуют факт вымирания краснокнижных журавлей в заповеднике "Аскания-Нова"

Система "Единая Школа" сообщила о мощнейшей DoS-атаке, работа сервиса уже стабилизирована

За три дня в Украине более 1,6 тыс. заведений нарушили карантинные меры – Нацполиция

Мадрид не получил партию вакцины от COVID из-за снегопада

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА