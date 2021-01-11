Ткаченко призывает украинцев соблюдать противоэпидемиологические правила во время локдауна, чтобы сфера культуры заработала с 25 января

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призывает украинцев соблюдать противоэпидемиологические правила во время локдауна, чтобы сфера культуры могла возобновить работу с 25 января.

"Читал новости и рассматривал фотографии в соцсетях, как украинцы проводили свои выходные. Толпы без масок и социальной дистанции. Это касается и курортов и обычных мест новогоднего отдыха, вроде ярмарок. Хочу обратиться к украинцам от имени учреждений культуры, креативных индустрий. Сейчас кинотеатры, театры, выставочные залы, креативный бизнес больше всего страдают от жесткого карантина. ... Чтобы сфера культуры заработала 25 января - нужна ваша поддержка. Я не призываю вас сидеть дома. Наоборот! Просто придерживайтесь социальной дистанции. Возьмите кофе на вынос, поезжайте в заповедник (они, кстати, работают), сходите с семьей в парк. Важно: не собирайтесь компанией в одном месте - слишком большой риск заболеть", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр подчеркнул, что от ответственности граждан, в том числе, зависит, как культура выйдет из этого кризиса и когда.

"Я понимаю, каждому хочется встретиться с друзьями и родными. И именно поэтому накануне уже несуществующего праздника – "Старого нового года", который все равно кто-то будет отмечать, подумайте о тех, кто вас окружает. А также об украинской культуре и ее работниках, о миллионах людей, работающих в малом бизнесе. Именно они несут убытки от локдауна больше всего", - добавил министр.

Источник: https://t.me/otkachenkokyiv/478