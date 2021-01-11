Случаи заражения отличным от обнаруженного в Британии и ЮАР штаммом коронавируса выявлены в Японии

Заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от обнаруженных ранее видов в Великобритании и ЮАР, выявили у четырех человек в Японии, сообщил телеканал NHK.

По данным японского Минздрава, все заболевшие побывали в штате Амазонас на северо-западе Бразилии. Они прибыли в Токио 2 января, и в аэропорту у них взяли тест на коронавирус.

В Национальном институте инфекционных заболеваний проверили взятые пробы и сообщили, что это новый штамм коронавируса.

Накануне в Японии зафиксировали более 6 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заразившихся за время пандемии достигло почти 290 тыс. Около 4 тыс. человек скончались от последствий коронавируса с начала вспышки.