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06:55 11.01.2021

Все граждане Южной Кореи получат вакцины от COVID-19 бесплатно

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Все граждане Южной Кореи получат вакцины от COVID-19 бесплатно

Правительство Республики Корея предоставит всем гражданам страны бесплатные вакцины от COVID-19 поэтапно, начиная со следующего месяца, сообщил в понедельник президент РК Мун Чжэ Ин.

"Правительство позаботится о том, чтобы все люди были привиты бесплатно в соответствии с приоритетами", - цитирует "Ренхап" новогоднее обращение Мун Чжэ Ина к нации.

Он отметил, что вакцинация стартует в феврале.

Президент Южной Кореи добавил, что 2021 год станет для страны годом "выздоровления" от коронавирусного кризиса.

В декабре прошлого года премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн сообщил журналистам, что Сеул заключил соглашения о поставках вакцин от коронавируса с компаниями Pfizer и Janssen.

Pfizer в соответствии с соглашением поставит препарат для вакцинации 10 млн человек, Janssen - для шести млн. Позднее офис президента Южной Кореи сообщил, что компания Moderna поставит в страну новые дозы вакцины против коронавируса для 20 млн человек, начиная со второго квартала следующего года.

Теги: #южкорея #вакцинация #коронавирус
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