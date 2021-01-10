В Полтаве на Ворскле спасли собаку, провалившуюся под лед

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли пса, который провалился под лед на реке Ворскла в Полтаве.

Бойцам ГСЧС сообщил о собаке неравнодушный свидетель. "Бедное животное из последних сил боролось за свою жизнь", - говорится в сообщении на странице ГСЧС в Facebook.

На лодке спасатели подплыли к собаке, вытащили ее из ледяной воды и доставили на берег. Затем пострадавшего передали спасательной станции, чтобы пес согрелся и восстановил силы.