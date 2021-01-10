События

15:09 10.01.2021

В Полтаве на Ворскле спасли собаку, провалившуюся под лед

1 мин читать
В Полтаве на Ворскле спасли собаку, провалившуюся под лед

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли пса, который провалился под лед на реке Ворскла в Полтаве.

Бойцам ГСЧС сообщил о собаке неравнодушный свидетель. "Бедное животное из последних сил боролось за свою жизнь", - говорится в сообщении на странице ГСЧС в Facebook.

На лодке спасатели подплыли к собаке, вытащили ее из ледяной воды и доставили на берег. Затем пострадавшего передали спасательной станции, чтобы пес согрелся и восстановил силы.

Теги: #гсчс #спасение #собака #полтава
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:07 08.01.2021
Спасатели и полиция разыскивают потерявшегося рыбака на Харьковщине

Спасатели и полиция разыскивают потерявшегося рыбака на Харьковщине

14:50 08.01.2021
Емкость с битумом горит на территории нефтебазы в Николаевской области, пожар локализован – ГСЧС

Емкость с битумом горит на территории нефтебазы в Николаевской области, пожар локализован – ГСЧС

10:20 07.01.2021
На Харьковщине спасатели помогли добраться до берега рыбакам, заблудившимся из-за тумана - ГСЧС

На Харьковщине спасатели помогли добраться до берега рыбакам, заблудившимся из-за тумана - ГСЧС

18:39 03.01.2021
В Карпатах спасатели нашли потерявшего ориентировку туриста

В Карпатах спасатели нашли потерявшего ориентировку туриста

09:51 03.01.2021
Пиротехники ГСЧС в зоне ООС за неделю обезвредили более 250 взрывоопасных предметов

Пиротехники ГСЧС в зоне ООС за неделю обезвредили более 250 взрывоопасных предметов

12:17 02.01.2021
На Ивано-Франковщине в первый день нового года спасатели разыскали заблудившуюся туристку

На Ивано-Франковщине в первый день нового года спасатели разыскали заблудившуюся туристку

17:09 01.01.2021
На горнолыжном курорте Славское остановился подъемник, спасатели сняли с него 74 человек

На горнолыжном курорте Славское остановился подъемник, спасатели сняли с него 74 человек

18:39 30.12.2020
ВСК Рады инициирует отстранение руководителя Луганской ГСЧС от обязанностей

ВСК Рады инициирует отстранение руководителя Луганской ГСЧС от обязанностей

09:20 28.12.2020
В Кривом Роге произошло обрушение здания, один человек погиб, еще один госпитализирован – ГСЧС

В Кривом Роге произошло обрушение здания, один человек погиб, еще один госпитализирован – ГСЧС

08:03 26.12.2020
В результате непогоды обесточены 357 населенных пункта в пяти областях Украины

В результате непогоды обесточены 357 населенных пункта в пяти областях Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подача газа на Полтавщине возобновлена, спасатели просят людей следить за газовыми приборами

Спасатели в Индонезии извлекают из воды останки погибших и обломки потерпевшего крушение авиалайнера

В Украине за сутки 5011 новых инфицированных Covid-19, выздоровели 5292 человека

Авария на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" не повлияла на транзит газа в Европу - ОГТСУ

АВАРИЯ НА ГАЗОПРОВОДЕ В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ УГРОЖАЕТ ТРАНЗИТУ – ОГТСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция Казахстана несколько часов блокирует группу демонстрантов в Алматы

В начале недели в Украине без осадков, лишь на юге - дожди с мокрым снегом

В Индонезии обнаружили черные ящики потерпевшего крушение авиалайнера

Полиция Умани открыла дело из-за повреждения мемориальной стены воинам АТО

На Кипре началась трехнедельная изоляция из-за вспышки COVID-19

Подача газа на Полтавщине возобновлена, спасатели просят людей следить за газовыми приборами

В Киеве за сутки выявили 404 новых заражений коронавирусом

Кулеба выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Индонезии

Эрдоган приветствовал возвращение украинских моряков из Ливии, пообещал Зеленскому помощь в дальнейшем

В Полтавской области после взрыва на газопроводе факельное горение не наблюдается

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА