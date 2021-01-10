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14:16 10.01.2021

В Индонезии обнаружили черные ящики потерпевшего крушение авиалайнера

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В Индонезии обнаружили черные ящики потерпевшего крушение авиалайнера

Спасатели обнаружили местонахождение двух черных ящиков потерпевшего крушение пассажирского самолета в Индонезии, передают западные СМИ.

"Мы обнаружили местонахождение обоих черных ящиков. Дайверы начнут их искать сейчас и, надеюсь, мы скоро их получим", - заявил представитель агентства транспортной безопасности страны Сорджанто Тжаджанто.

Крушение самолета произошло 9 января. Спустя четыре минуты после вылета из Джакарты в Понтианак на острове Калимантан самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air вошел в крутое пикирование и исчез с радаров, находясь над Яванским морем.

По данным FlightRadar24, когда диспетчеры потеряли контакт с самолетом, он находился на высоте 3350 метров, а затем резко ее потерял до 76 метров. Как выяснилось позднее, незадолго до потери связи с диспетчерами самолет отклонился от курса. Позднее сигнал уловило военное судно, и водолазы обнаружили обломки самолета на глубине 23 метров.

По заявлению властей, все 62 человека на борту, пассажиры и члены экипажа, включая 10 детей, были индонезийцами.

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубокие соболезнования в связи с крушением авиалайнера.

Теги: #самолет #черные_ящики #индонезия
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