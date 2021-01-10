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11:08 10.01.2021

В Полтавской области после взрыва на газопроводе факельное горение не наблюдается

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В Полтавской области не наблюдается факельное горение после взрыва на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород", сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"Факельное горение по состоянию на 8:55 не наблюдается", - сказано в сообщении.

Кроме того, создан круглосуточный оперативный штаб, в состав которого входят представители департаментов здравоохранения, соцзащиты населения, гражданской защиты, представители теробщин, районной гражданской администрации, спасателей, правоохранителей, также энергетики и газовики.

Также сообщается, что утром 10 января сотрудники главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области совершили объезд всех домохозяйств с целью оповещения населения о правилах пользования газовыми устройствами перед началом восстановления газоснабжения. Также привлечены представители социальной службы и полиции.

Вместе с тем глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что 10 января в 9 утра специалисты начали восстанавливать газоснабжение в 17 населенных пунктов, в частности Хоружевку, Лазорку, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоневое, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельного, Тимки, Пилиповичи, Несено-Иржавец, Полуниевка, Казачье.

Так, уже подан газ в села Новооржицкое и Лазорки.

"АО "Лубныгаз" просит своих абонентов оставаться дома и перекрыть все доступы к газовому оборудованию. После оповещения представителями газового хозяйства и старостами деревень начать пуск газа в дома", - сообщили в пресс-службе Полтавской ОГА.

Также глава ОГА отметил, что данный вопрос на личном контроле областной власти.

"Есть отработать все домохозяйства, которые остались без газоснабжения. Особое внимание нужно уделить наиболее уязвимым слоям населения: одиноким пожилым людям и людям с инвалидностью. Ни один населенный пункт, ни одно домохозяйство не имеет остаться без внимания. Это личное поручение президента и премьер-министра", - сказал Синегубов.

Он отметил, что в 17 пострадавших населенных пунктах проживает 180 человек пожилого возраста и лиц с инвалидностью.

"Их всех посетят соцработники. При необходимости людей будут обеспечивать горячей пищей и разворачивать пункты обогрева", - сказано в сообщении.

Теги: #полтавская_область #украина #газопровод
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