В ДТП во Львовской области один человек погиб и четверо травмированы

Один человек погиб и четверо получили травмы в автомобильной аварии на южном объезде Львова, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, ДТП произошло 9 января около 20:15 возле базы отдыха "Львовская Швейцария".

По данным департамента, столкнулись автомобиль ВАЗ-2106 под управлением жителя села Велыкосилки Каменка-Бугского района и Опель астра под управлением жителя Львова.

"В результате ДТП пассажирка ВА-2106 от полученных травм погибла на месте аварии, 4 человека с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения Львова", - сказано в сообщении.

Причины аварии устанавливает полиция.