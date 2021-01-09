События

14:34 09.01.2021

Пассажирский самолет Sriwijaya Air рухнул в море к северу от Джакарты - СМИ

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Пассажирский самолет Sriwijaya Air рухнул в море к северу от Джакарты - СМИ

Пассажирский самолет компании Sriwijaya Air, вылетевший в субботу из столицы Индонезии Джакарты, упал к северу от нее в Яванское море, сообщили официальные китайские СМИ.

Согласно заявлению капитана корабля береговой охраны Trisula, моряки обнаружили обломки самолеты и фрагменты тел. Также на воде были замечены спасательные жилеты и разлившееся авиационное горючее.

Ранее власти Индонезии сообщили, что диспетчеры потеряли контакт с пассажирским самолетом компании Sriwijaya Air, который вылетел из столицы страны Джакарты в Понтианак на острове Калимантан.

На борту лайнера Boeing 737-500 находились 62 человека, включая шестерых детей.

В министерстве транспорта Индонезии сообщили, что в связи с этой ситуацией власти уже приступили к поисково-спасательным операциям.

Теги: #самолет #падение #индонезия
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