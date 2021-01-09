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14:22 09.01.2021

Посольство в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров самолета, с которым утеряна связь

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Посольство в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров самолета, с которым утеряна связь

Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров самолета Sriwijaya Air, с которым была утеряна связь, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По информации индонезийской власти, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров", - написал Николенко в Twitter в субботу.

Как сообщалось, авиационные власти Индонезии потеряли контакт с пассажирским самолетом компании Sriwijaya Air, который вылетел из столицы страны Джакарты в Понтианак на острове Калимантан. По информации местных СМИ, на борту лайнера Boeing 737-500 находились 59 человек, включая шестерых детей. В министерстве транспорта сообщили, что в связи с этой ситуацией власти уже приступили к поисково-спасательным операциям.

По данным ресурса Flightradar24, прежде чем контакт с самолетом прервался, он меньше чем за минуту опустился более чем на 3 тыс. м.

По информации ряда СМИ, самолет, предположительно, упал в воду недалеко от Джакарты, по предварительным данным, найдены обломки лайнера и части тел, сообщает агентство

 

Теги: #самолет #украинцы #индонезия
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