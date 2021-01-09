Существенных осадков в Украине в ближайшие дни не будет

В ближайшие сутки на территорию Украины будет поступать более прохладная и относительно сухая воздушная масса с северо-запада. Существенных осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

В юго-восточной части, западных и местами северных областях Украины на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах 5-10° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части до 5° тепла.

В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 января самая высокая температура днем была 9,8° в 2007 г., самая низкая ночью -30,7° в 1940 г.

В понедельник, 11 января, погода в Украине без существенных осадков, лишь в Одесской области небольшой дождь с мокрым снегом. В западной части на дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° морозу, в северо-восточных областях до 10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве в понедельник без существенных осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.