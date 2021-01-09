Власти КНР призвали жителей двух городов южнее Пекина неделю не покидать дома из-за вспышки COVID-19

Китайские власти в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 в провинции Хэбэй призвали жителей двух городов к югу от Пекина - Шицзячжуана и Синтая - в течение семи дней не выходить из дома, передает в субботу агентство Associated Press (AP).

По данным агентства, за неделю в этом районе страны выявили 137 случаев коронавируса с симптомами и 197 бессимптомных случаев.

AP отмечает, что ограничительные меры касаются, в том числе, жителей местных деревень. Также власти запретили здесь массовые собрания.

Кроме того, согласно информации агентства, администрация Пекина требует от рабочих, прибывающих в столицу КНР из провинции Хэбэй, предоставлять документ с места работы в Пекине и справку с отрицательным результатом теста на COVID-19.