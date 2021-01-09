События

09:17 09.01.2021

Власти Амстердама намерены запретить туристам посещать кофешопы

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Власти Амстердама намерены запретить туристам посещать кофешопы

Мэр Амстердама Фемке Халсема в пятницу представила городскому совету план введения ограничений для туристов по доступу в магазины, торгующие марихуаной, пишет агентство Вloomberg.

Как предлагает Халсема, входить в торговые точки, где продается каннабис, смогут только жители Нидерландов. Этот план направлен на борьбу с потоком тяжелых наркотиков и организованной преступностью, связанной с торговлей марихуаной, и уже поддержан местной полицией и прокуратурой.

Халсема в пятницу представила план амстердамскому совету, положив начало политическим дебатам, включая обсуждение переходного соглашения с владельцами магазинов. Мэр ожидает, что эта политика вступит в силу в следующем году.

Как отмечает Вloomberg, эта инициатива — последний шаг властей Амстердама, направленный на сокращение потока туристов и улучшение качества жизни горожан.

До коронавирусных ограничений знаменитый квартал красных фонарей, магазины марихуаны и живописные каналы привлекали более миллиона посетителей в месяц — больше, чем постоянное население, пишет издание.

"Кофейни, особенно в центре, в основном работают на туристов. Рост туризма только увеличил спрос и привлек к этому процессу тяжелую наркопреступность", — констатировала Халсема.

Согласно исследованию, проведенному по заказу властей Амстердама, посещение кофешопа стало "очень важной" причиной для 57% иностранных гостей района, включающего квартал красных фонарей.

В Амстердаме в настоящее время работают 166 кофешопов, и, согласно исследованию, большинство из них не понадобится после введения ограничений для туристов. Спрос на каннабис со стороны местного населения будут поддерживать 68 кофеен.

Аналогичные ограничения уже были введены в Маастрихте и Ден Бош, власти которых отреагировали на перегрузку кофеен посетителями из Германии, Франции и Бельгии.

Согласно действующему в Нидерландах "Закону об опиуме", употребление наркотиков не подлежит наказанию. Однако уже в 218 из 355 муниципалитетов страны запрещают курить каннабис в общественных местах – парках, кафе, на улицах.

Всего в королевстве насчитывается около 1 тыс. кофешопов, где разрешена продажа марихуаны и продуктов из нее. Узнать такое заведение можно по зелено-желто-красным эфиопским флагам или изображениям пальмовых листьев. Легкие наркотики можно продавать только лицам старше 18 лет. Кроме того, один человек не может приобрести более пяти граммов в руки.

Теги: #амстердам #ограничения #кофейня
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